Populaires sur we sign it

Suite à la fermeture annoncée de 3 points d’accueil CPAM supplémentaires dans le département, le Collectif de Protection de la Protection Sociale 93 a été fondé à la bourse du travail de Bobigny par des usagers, habitants, gilets jaunes, militants syndicaux, associatifs et politiques. Aujourd’hui, de nouvelles personnes et organisations ont rejoint cet appel pour le droit à la santé et à la protection sociale, et pour une société solidaire.





« Habitants du 93, usagers, citoyens, salariés, militants ou non, Gilets jaunes, associatifs, syndiqués, élus, Institutionnels, les décideurs profitent de la crise sanitaire pour accélérer la fermeture des points d‘accueil de la CPAM dans le département.





Après la fermeture du centre de soins dentaires de la Courneuve, il e été décidé la fermeture définitive des points d’accueil assurance maladie de Bondy, Pantin et les Lilas AVANT LA FIN DU MOIS DE MARS. A Bondy, l'accueil est fermé depuis mars 2020, et 5 des 11 boîtes à lettres des agences du 93 ne sont plus collectées.





Les services publics sont au service des usagers, des habitants, des familles, des salariés du 93. Nous payons tous, à travers nos cotisations, le droit à la protection sociale. Par conséquent, les services de la protection sociale nous appartiennent, ils sont un bien commun. Les supprimer, c’est du vol.





C’est aussi un état d’esprit. Nous voulons vivre dans une société solidaire qui soutient celui qui en a besoin. Faisons de la Protection sociale un droit fondamental.





Le Collectif de Protection de la Protection Sociale (CPPS 93) »